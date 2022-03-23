全球晶片荒問題嚴重，許多國家開始追求半導體在地化，避免過度依賴亞洲國家生產晶片，近日也傳出義大利有意邀請英特爾設廠，並開出總投資金額最高40%的資金補助，此事引起台灣PTT網友們熱烈討論，但許多人卻開玩笑表示，英特爾若去義大利設廠是台積電大利多，主因在於當地的文化民情可能無法融入高工時且高壓的晶圓代工產業。

綜合外媒報導，去年底就曾傳出英特爾與義大利就興建封測廠進行磋商，日前英特爾發表投資歐洲半導體的十年計畫，就包含砸下45億歐元（約新台幣1500億）在義大利興建晶片製造的後端設施，如今再傳出，義大利政府有意補貼英特爾總投資金額的40%爭取英特爾設廠。

此外，義大利政府也希望說服英特爾擴大其投資力道，盼從最初的45億歐元提高1倍，不過義大利若想對英特爾提出補助，必須先等待《歐洲晶片法案》通過後，再向歐盟執委會申請才能開始執行。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人卻擔心義大利的文化無法撐起需要大量人力且高工時、高壓的晶圓代工廠，「下午茶時間產線要休息嗎？」、「義大利？下午兩點就在喝茶等下班了」、「雖然有補助，但我看英特爾後面營運成本會哭出來」、「付高薪讓員工去午睡的，誰去誰傻逼。」

不僅如此，有網友甚至開玩笑表示，若英特爾去義大利投資，反而會是台積電的大利多，「台積電利多來了」、「2330穩了，超級大利多」、「義大利加英特爾，好，歐印AMD&TSMC」、「GG：I桑，我給你一些錢，你去義大利。」