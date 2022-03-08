何等深仇大恨，需出腳踹倒行駛中的機車騎士？新北市樹林1處陸橋近日發生1名騎士疑似行車糾紛，竟在半路騎到另名騎士旁，當場伸出右腳踹倒對方行駛中的機車，對方隨即倒地，而肇事騎士竟加速肇逃，影片曝光網友紛紛怒喊「根本是蓄意謀殺」、「可惡至極」、「已經不算是交通事故，算殺人了吧」。

臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」近日分享1段行車紀錄器，新北市樹林1處高架道路上發生2名機車騎士疑似在路中發生口角，其中1名騎車竟騎到對方旁邊「出腳踢車」，被踢的騎士隨即倒地，肇事騎士也毫無減速停留、逕自加速離開，整個過程全被一旁的轎車拍下。

新北騎士半路突伸腳「踹倒鄰車」肇逃 他重摔倒地影片曝（第11秒處，取自臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」）

據悉整個事件發生在樹林陸橋上往迴龍方向，肇事騎士出腳踹倒他人後逃走，目前警方已接獲報案，調查處理中；其他網友看到影片紛紛嚇壞，留言稱「這是故意傷害吧，如果重傷或死亡那就是謀殺了」、「這一定要報警這是蓄意謀殺了吧」、「腳可能是覺得太長了」、「這個會害死人」、「這跟殺人一樣了吧，交通事故」。