婆婆挑媳婦竟有這條件！1名女網友日前見到男友母親後，之後突然收到對方傳訊息嫌棄她的身材，她原以為是自己不夠苗條，但男友母親卻說「你是太平公主，我們家族要優秀基因，豐滿是女人的基礎，你無法生殖芙蓉出水的女兒，看不到未來」，讓她傻眼，原來對方竟是嫌棄自己不夠豐滿。

該名女網友在Dcard上發文表示，她與男友交往半年才見到男友母親，當時見面時她特別帶了水果送對方，當下互動也很正常，不料之後男友母親突然傳訊息對她說「交往阿姨不反對，只是你的身形讓人覺得將來不適合生育」，她則急忙問說是需要減肥嗎？她可以改進。

男友母親私下對她說「你是太平公主，我們家族要優秀基因，豐滿是女人的基礎，你無法生殖芙蓉出水的女兒，看不到未來」。（翻攝自Dcard）

男友母親私下對她說「你是太平公主，我們家族要優秀基因，豐滿是女人的基礎，你無法生殖芙蓉出水的女兒，看不到未來」。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她原本以為男友母親嫌棄她胖，沒想到對方接著說「你是太平公主，我們家族要優秀基因，豐滿是女人的基礎，你無法生殖芙蓉出水的女兒，看不到未來」，原來對方是嫌棄她不夠豐滿，讓她感到相當挫折，事後PO文說「男友媽媽嫌我的胸部太小」。

其他網友則留言「太瞎了，胸部大小毫無關聯孩子是否能長得芙蓉出水，而且胸部小也完全不影響生育後哺乳」、「會講這種話的人跟別人扯什麼優生學？自己就是最不優的那個啦」、「是我我會傳給男友看，並表示我對你媽這樣講話非常不爽」、「直接說你是太平公主也太過分」。