北市一名凌姓男子去年8月將針孔攝影鏡頭藏左鞋面上，伺機在北市捷運車廂內偷拍女子裙下風光，結果被眼尖乘客當場識破，與遭偷拍女子報警處理。凌男被捕後坦承偷拍，台北地院考量他沒前科，也沒成功錄下不雅畫面，依無故窺視他人身體隱私部位罪判刑2月，緩刑2年，但需支付公庫8萬元並接受2次法治教育課程。可上訴。

從事電子儀器買賣的凌男，利用自身專業，將針孔鏡頭藏在左腳鞋面並朝上，外接到藏在長褲裡，具有錄影和即時影像功能的主機，再用手機遠端遙控進行偷拍。2021年8月31日上午8時許，他裝好上述偷拍設備後，在上班尖峰時刻的捷運文湖線擁擠車廂中，盯上一名穿裙子的女乘客，便刻意靠近對方，伸出左腳伺機偷拍。

所幸車廂內一名乘客，察覺凌男動作有異，提醒女乘客疑似遭偷拍，於是報警。凌男供稱，自己有從手機螢幕看到被害人的裙下風光，但來不及儲存完畢就被活逮。法官經檢視查扣的凌男偷拍設備，發確實沒發現被害人遭偷拍畫面，於是改依無故窺視他人身體隱私部位罪論罪。

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