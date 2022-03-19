北市消防局加強清明節期間防火警戒與宣導。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

清明節將屆，為防範墓地火災，北市消防局從3月19日至4月5日期間，將派員在北市31處合法公立公墓地區進行車巡勤務，並於3月19日、20日、26日、27日及4月2日、3日、4日、5日等假日時段，由消防局暨北市義勇消防總隊人員在富德靈骨樓、富德公墓及陽明山第一公墓進行駐守警戒及防火宣導，同時提供折疊式水袋發放給掃墓民眾裝水澆熄餘火，既輕便又環保。

消防局提醒，民眾清明掃墓時應謹記「4不2記得」口訣：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」燃放爆竹、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，另外疫情期間掃墓仍需落實個人健康管理及衛生防護，隨身攜帶酒精消毒時，應遠離香燭等火源，避免發生危險或引起火災。

消防局表示，目前已有各種防災相關APP，民眾可多多下載利用，「臺北市行動防災APP」，可以即時知道天氣、雨量等資訊，作為掃墓前的參考及準備；北市墓地多位於偏遠山區，一旦發現火災，「視訊119 APP」可立即將災害影像及報案地點GPS座標，傳送至119救災救護指揮中心，有效縮短消防人員到達災害現場時間；另外如有發生患者突發呼吸心跳停止之緊急事件，「全民守護者APP」可快速啟動生命之鏈，召喚志願者立即施以CPR急救或拿取AED電擊，在救護人員到達前，爭取更多搶救成功之機會。