「幫派零容忍」 新北警掃蕩黑幫竹聯、天道盟到案

新北市警察局自3月7日至11日規畫執行「掃黑行動專案」，掃蕩竹聯幫、天道盟等幫派分子，檢肅治平對象6人、成員28人到案，涉及詐欺、暴力討債、妨害自由、恐嚇取財、聚眾鬥毆等刑案。警方強調，秉持「幫派零容忍」的執法態度，針對黑道幫派絕對持續掃蕩。

警方調查，竹聯幫明仁會以大台北為據點，在各地設立分會，並以經營詐欺集團、從事暴力討債、打架滋事為犯罪手段，嚴重影響治安及民眾觀感。掃黑行動專案共檢肅6案，其中以竹聯幫明仁會占4案，列為為重點打擊目標，逮捕19人到案。

竹聯幫明仁會40歲古姓幹部組成暴力討債集團，於三峽地區從事不法放款，陳姓被害人無力償竟率眾當街打人，更持磚塊朝被害人頭部重擊，迫使民眾還債；30歲林姓組成詐欺車手集團，因旗下詐欺車手黑吃黑，脅迫林姓車手之友人李姓及林姓被害人負責償還債務並施以拘禁，期間不斷用鋁棒等物毆打、凌虐被害人。

此外，中和警分局拘提竹聯幫明仁會幹部19歲陳姓男子及杜姓成員等4人到案。陳嫌去年3月因與車行老闆有債務糾紛，便率眾毆打車行員工並將其押至渠等據點作為人質，脅迫車行老闆出面處理債務，手段極為兇殘。

瑞芳及土城警分局共組專案小組，拘提天道盟太陽會幹部44歲吳姓男子及成員等7人到案。吳姓幹部長期以率眾暴力討債為業，只要被害人稍有不從，便以太陽會幹部自稱並揚言要使被害人斷手斷腳，造成被害人心生畏懼。

新北市警察局表示，全市幅員廣大，人口逾400萬，轄內時有街頭聚眾鬥毆案件發生，警方因此訂定處理模式，遇有街頭暴力犯罪發生時，立即啟動快打機制，一定在深夜時發生、日出前逮人，後續啟動第二波打擊黑道幫派首惡檢肅到案，強勢壓制不法氣焰。