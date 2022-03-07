詐團收簿手前、後任女友為錢泯恩仇 警逮9嫌函辦

北市警方去年8月破獲一起詐騙集團案件，發現49歲林男，在知名社群網站上張貼「收取人頭帳戶」資訊，以每次租借人頭帳戶支付3萬元當作酬勞，且入住旅館「集中管理」，還找來前、後任女友一起「共謀大業」，兩女為了賺錢，與林男共處一室，讓警方不禁嘆氣，詐團為了騙錢，價值觀已達不可思議的境界。

警方自去年8月起監控林姓男子，發現詐團為了降低風險，在網路上刊登廣告，吸引找工作的民眾上鉤，更以入住旅館，吸引人頭帳戶的應徵者加入詐團，一但完成提領後，帳戶將迅速遭凍結，失去利用價值，支付3萬元酬勞讓人頭離開，一方面降低曝光風險，另一方面可監控人頭。

林與詐團配合，立即派出車手提領詐騙得到的現金，車手提領後可在旅館內付錢，並領走報酬，警方去年年接獲人頭報案，鎖定重慶南路上旅館，發現林男更離譜，竟安排前、後任女友擔任收取帳戶的「收簿手」，共處一室並監控人頭。

警方表示，7名帳戶提供者，共有3百多萬元詐騙得來的贓款，分別來自20多位被害民眾，警方除了將林男與其女友、7名帳戶者分別依詐欺罪嫌送辦，也將擴大追查幕後成員。