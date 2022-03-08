情侶共同規劃未來時，多會把買房計畫一起納入考量，但一名男網友抱怨，交往多年的女友雖然收入比他高，卻沒有任何存款，更不打算和他一起買房，讓他氣憤直呼「想分手」，不過網友看完反而吐槽，「自己想買房還想坑女友錢」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，交往多年的女友收入一直都比他高，年薪約80萬，而他去年還完學貸、換了一份工作後，才與女友來到相同水平，不過他見存款已達100多萬元，認為可以和女友一起買房共組未來，便詢問對方目前存款多少，「想在工作的地方買房，還是想回北部買房？」

不料女友回覆「沒有存款，所以無法買房」，認為就算兩人結婚後繼續待在工作的地方，也可以去住自己的外公家，回北部則可以回娘家住，根本不需要買房，直言「想買房的人是你，那你就必須自己獨立完成，而不是靠女人來完成自己的夢想」，讓原PO聽完「氣到想分手」。

不過網友看完後反而吐槽，「自己想買房還想坑女友錢」、「一起買房要先有共識再討論規劃吧，不是劈頭就問要出多少錢，如果是自己要買，那問對方存款多少幹嘛」、「她都沒有依靠你，也沒嫌你有沒有房子了，若我是男人，會尊重她的選擇」。

也有網友稱讚女方，「我覺得妳女友超讚的 ，不僅沒有嫌棄你沒房，還不會花你的錢，已經比很多人好了」，並點出現實面，「我覺得問題出在雙方價值觀還有未來規劃」、「就價值觀問題，她家本身經濟充裕沒任何困難當然沒差，況且她當初不介意妳窮還背債務，那麼何必去介意她有無存錢呢」。