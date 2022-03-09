助陣討債反遭刺死 林口警赴基隆逮凶嫌

新北市泰山區昨（8日）晚發生追討債務引發的凶殺案，陳姓債主帶領5人到陳姓嫌犯家中追討3萬元債務，雙方口角後，陳嫌取出家中尖刀攻擊，導致45歲楊姓男子左頸處中刀，送醫急救仍告不治。林口警分局徹夜追緝，赴基隆逮捕潛逃的陳嫌到案，以殺人罪嫌偵辦。

警方調查，日前44歲陳嫌因購買機車，積欠46歲陳姓債主3萬元債務，債主因陳嫌拖欠不還，甚至不接電話，昨晚帶同楊男等5人到泰山區新北大道陳嫌住處討債，談判間雙方爆發口角，陳嫌持刀刺傷楊男左頸近鎖骨處，楊男當場血流如注，隨後急送輔大醫院搶救，仍宣告不治。

陳姓債主等人驚見同夥濺血，當下嚇得做鳥獸散，陳嫌亦逃離現場，聯繫42歲林姓女友騎機車接應，先到板橋後再轉搭計程車至基隆市仁愛區某賓館藏匿。

警方成立專案小組追緝凶嫌，今天凌晨循線至基隆市仁愛區，逮捕陳嫌及協助逃亡的林女，並在林女隨身包內起獲安非他命，全案以殺人、毒品、協助罪犯逃亡等罪嫌偵辦。

另警方已通知陳姓債主一方2人到案，後續將傳喚通知其他關係人到案說明，釐清案情。