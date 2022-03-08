桃園市75歲婦人接到國外電話，稱是姪子好友，希望周轉60萬，但婦人僅有10萬也選擇借他，還聽從建議，佯稱要裝潢。行員直覺有異報案。桃園警分局員警前往，發現確實是詐騙，為婦人保住血汗錢。

警方表示，7日15時10分許，桃園警分局同安派出所接獲轄區金融機構通報，民眾有異常匯款的狀況，請派員到場協處，員警蕭真宜及黃域晴立即抵達現場瞭解，行員表示，婦人說要匯裝潢費用給廠商，但所提供之帳戶卻是今年2月份才開戶，卻發現婦人所述有多處疑點，於是通報警方。員警請她敘述實情，她表示接獲一通北愛爾蘭打來的國際電話，對方一開口就叫自己大姑姑，自稱是姪子的好朋友，一起在國外開公司，幾句閒聊後，對方說最近要接案子但缺經費，希望可以向她周轉60萬，被害人一聽對方叫大姑姑，又說出侄兒的姓名資料，認定對方的確是姪子的朋友，表示自己只有10萬元，便依據對方指示到銀行準備匯款。

對方還教她若遇到行員或警察提問，就說是要會裝潢費用，經行員及員警勸導，並透過家人聯繫，與其姪子通電話確認對方所說純屬子虛烏有，完全是嫌犯的詐騙手法，使被害人決定不再匯款。

桃園警分局副分局長吳富田8日率同仁前往各金融機構，頒贈感謝狀及警察娃娃予阻詐有功的行員，感謝她們以機警熱忱的態度，透過關懷提問發現疑點即時通報警方，經由大家的無間合作，化身阻詐守門員，即時攔阻被害人提匯款，為守護民眾財產把關。警方呼籲民眾，勿輕信網路流言及不明電話，接獲可疑資訊，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢。