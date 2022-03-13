桃園中壢住宅火警幸無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市中壢區成功路133巷內一棟地上4層RC結構建築物，13日上午8時58分傳出火警，起火層在2樓臥室，所幸當時並無人員受傷受困，桃園市消防局派遣人車前往灌救，在9時52分撲滅火勢，詳細起火原因有待火調人員進一步調查。