高雄市左營區民族一路今（12日）發生火警，據了解，該處為一整排的汽車工廠，多為鐵皮屋，初步了解已有5間業者的鐵皮屋遭火海吞噬，現場頻傳爆炸聲，而火勢伴隨濃烈黑煙竄天，自台1線即可看見。所幸火勢已獲控制，無人受傷受困。

該場火警導致民族一路、霞海路一帶一度被黑煙遮蔽，消防局表示，現場為鐵皮廠房，內部火載量大，所幸消防人員已獲控制火勢，無人員受傷。

高雄市左營區民族一路一家汽車保養廠12日上午發生火警。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）