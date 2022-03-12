恐怖黑濃煙蓋天 高雄5汽車保養廠陷火海 10:582022/03/12 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市左營區民族一路12日一處汽車工廠失火，整排鐵皮屋遭火海吞噬。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區民族一路今（12日）發生火警，據了解，該處為一整排的汽車工廠，多為鐵皮屋，初步了解已有5間業者的鐵皮屋遭火海吞噬，現場頻傳爆炸聲，而火勢伴隨濃烈黑煙竄天，自台1線即可看見。所幸火勢已獲控制，無人受傷受困。 該場火警導致民族一路、霞海路一帶一度被黑煙遮蔽，消防局表示，現場為鐵皮廠房，內部火載量大，所幸消防人員已獲控制火勢，無人員受傷。 高雄市左營區民族一路一家汽車保養廠12日上午發生火警。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真） 高雄市左營區民族一路一家汽車保養廠12日上午發生火警。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真） #高雄 #台1線 #失火 #火災 #黑煙 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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