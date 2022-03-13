海龜背部受傷，交通船業者與海巡協力搶救。(海巡提供)

海巡署琉球新安檢所12日下午1時許接獲民眾報案指出，大福西沙灘外發現有海龜背部受傷，海巡人員獲報後趕往現場初步檢傷，發現現場綠蠵龜背甲有破裂情形，經東琉線交通船業者協助下，已送本島交由屏東海洋生物博物館人員帶回治療。

海巡人員表示，當時抵達現場，以拍照辨識方式，透過屏東縣政府「海龜救傷平台群組」協助辨識海龜種類，經初步外觀判斷受困海龜為綠蠵龜，身長69公分，背甲長67公分、寬56公分，檢傷發現背甲破裂有一道明顯外傷情形。

經海生館獸醫研判，綠蠵龜傷勢需後送治療，考量救援時間緊迫，琉球新安檢所長立即協調東琉線交通船業者協助醫療後送，當時下島人潮眾多，業者仍全力支援後送任務，經由海巡人員以水槽搬運方式，將受傷綠蠵龜送上交通船，在隨行海巡人員護送下，第一時間送抵東港碼頭，交由海生館醫療人員接力送往治療。

小琉球近年來保育有成，成為綠蠵龜故鄉，但也因人工廢棄物漸多，綠蠵龜常因迷航上岸或誤入漁網，因而死亡，造成生態隱憂。海巡第五岸巡隊呼籲，保護美好生態環境人人有責，且應從自身做起，如在岸際發現有海龜或鯨豚等保育類動物受困或環境污染等情事，請撥「118」海巡服務專線。