大陸一名女子上月24日從廣州市區離家後遲遲未歸，嚇得家人急忙報警找人，最後警方翻看了無數監視器畫面，才發現她當天搭車前往從化街口村，不料竟失足墜落狹窄牆縫中，靠著隨身攜帶的水和麵包果腹，才能熬過7天等到救援。

綜合陸媒報導，該名女子上月24日離家後許久未歸，當地警方獲報後調閱監視器發現，她搭車前往從化街口村，疑似不小心從一處屋簷跌落，受困在僅有50公分寬的兩棟樓房的牆體之間。

警消人員獲報後隨即展開救援，起初消防人員打算放下長梯救出女子，但考量她的體力和安全因素，決定改用繩索施救，先是利用全身吊帶固定好受困女子，接著再利用吊升方式將人救出。女子最後總算在本月3日凌晨時分，被順利營救出來，並緊急送往醫院檢查，所幸並無大礙。

搜救人員指出，女子之所以受困這麼久無人發現，是因為她跌落的位置相當偏僻，必須穿過一個建築工地，接著鑽過屋簷頂棚才會到達，平時根本不會有人經過。所幸警方查找時，附近居民也有聽到一些聲響，才循聲發現她被卡死在牆縫中。