一對七旬夫妻開車行經台中市烏日區的一處稻田，疑因不熟悉路況開進田中央，被員警救起，協助車子脫困。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「阿伯又再出事了！」，台中市烏日區一處稻田又有車子開進田中央，重演兩年前「阿伯出事了！」翻版，第三次原地再現，員警也三度成功救援。

台中市烏日區9日夜間7時許，又有車子開進田裡，而且距離兩年前「阿伯出事了！」發生地不遠的地方，第三次又有阿伯再度出事。

一名七旬劉姓阿伯駕車載妻行經學田路，因不熟悉路況不知該路段為一處彎道死角，劉姓阿伯不諳路況連人帶車衝入剛插完秧稻田中，劉姓阿伯與妻子因此受困於稻田中。

適逢三和派出所所長邱量虔休假外出轄區巡視運動時恰巧經過該處，立即通報三和派出所同仁到場處理，邱量虔擔心駕駛人的狀況立即脫下鞋子，捲起褲管衝入稻田內察看駕駛人情形，並協助該車輛拖吊離稻田中。

所幸兩夫妻身體無礙、僅有受到驚嚇，邱量虔見狀立即將劉姓夫妻帶往巡邏車上休息、安撫並提供飲水，同時指揮現場處理同仁盡力協助車輛脫困。

三和派出所所長邱量虔表示，到現場後發現劉姓夫妻自行下車站於田埂中，詢問該對夫妻是否有無受傷，安慰親切幫其檢傷安撫衝入稻田中所受極度驚嚇情緒。

但劉姓阿伯的妻子似乎飽受驚嚇蹲坐田埂邊發抖，邱量虔不顧弄髒衣著，立即出手幫忙劉姓夫妻處理意外，也順利使車輛脫困並協助駕駛人家屬帶其返家。

烏日警分局長吳銘淵呼籲民眾家中若有高齡長輩者，外出盡可能由年輕家人陪伴，尤其避免讓其獨自駕車出門，以免發生意外。