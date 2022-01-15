日前板橋路邊出現一對阿伯，手牽著手走在路上、過馬路，女網友目擊後將照片拍下PO上網，引發熱議，不少人也開始猜測兩位阿伯之間的關係，沒想到意外釣出當事人親戚出面揭露真相，讓不少人感動不已。

女網友在臉書《我是板橋人》PO出照片，畫面中兩位老伯，互相緊握對方的手，就這樣牽手散步、過馬路，原PO表示自己不是故意偷拍，只是看到老人家手牽手一起扶持著散布，畫面太美好。

網友拍下這幕上傳到社團，引發討論。(圖／我是板橋人)

社團網友看到照片後，紛紛留言發表感想，有人揶揄，有人覺得感動，不少人都在猜測兩位老伯之間的關係。

但討論文也意外釣出當事老伯親戚出面回文，表示左邊身穿黑色羽絨衣的是自己阿公，右邊則是阿公好友，解釋阿公之所以會牽著朋友的手散步，是因為對方失明了，從此阿公晨運時，都會把對方帶出門一起走路散心，讓不少網友相當感動：「最棒的友誼」、「友誼長存」、「這種長年友誼真的讓人感動」、「這才是真正的朋友」。