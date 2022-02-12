台南市中西區街頭10日晚間10時許出現全身赤裸的阿伯逛大街

台南市中西區街頭10日晚間10時許出現全身赤裸的阿伯逛大街，民眾拍下傳到網路，呼籲提高警覺，台南市警方事後查證是年近6旬疑似喝醉的街友，到案辯稱「這樣比較舒服」。警方依照社維法妨害風化罪嫌將全案函送台南地檢署偵辦。

台南市不少民眾近日晚間在公園路全民健保局附近看到1名怪異「阿伯」全身一絲不掛，手夾著酒瓶在街頭閒逛，見到民眾並回頭報以微笑，引起側目。有民眾拍下影片上傳到網路，呼籲附近居民小心。

「阿伯出事了」、「進擊的阿伯」、「玩真心話大冒險輸了？」、「不冷嗎？」裸男照片出沒地點就在鬧區，引起熱議，網友紛紛在底下留言，隨後又有民眾拍到影片。

台南市警方得知鬧區有遛鳥俠出沒，調閱監視器查證，發現怪男10日當晚9時許，先穿著四角褲在街上行走，當時已被巡邏警方發現，好意告知他天冷穿衣服，他不以為意，且稱「不會冷」，等警員離去，竟變本加厲在脫下內褲，赤條條在街上行走。

警方事後在北區成功路一家廟宇前找到該名裸男，疑為北區成功路一家廟前街友，持有身心障礙手冊，他坦承光溜溜逛街，辯稱「這樣比較舒服」，警方依照社維法妨害風化罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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