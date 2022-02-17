台南高鐵特區三井Outlet開幕人潮帶來治安隱憂，國民黨立委陳以信今指出，台南高鐵特區警力嚴重不足，他呼籲台南市長黃偉哲應考慮新設沙崙警察派出所作為因應。

陳以信表示，新開設的三井Outlet位於台南高鐵特區，該區近年發展快速。周邊還有沙崙智慧綠能城、大台南會展中心、中研院南部院區、工研院示範場、科技部聯研中心、陽明交大台南校區、成大歸仁校區，與長榮大學、沙崙國中等機構，每天為沙崙地區帶來數萬人潮。

但陳以信指出，負責當地警力的歸仁分區大潭派出所編制只有15人，扣掉輪休與留守人員，隨時能在外巡邏警力不到兩個警網。這是因為當地警力編制，僅依照戶籍人口七千餘人計算，並未考量地區特性將新增大量流動人口算入。

陳以信強調，過去一年來多次質詢行政院與內政部，要求在高鐵特區新設沙崙派出所。雖然蘇院長與徐部長都口頭應允，也在高鐵特區找到一塊機關用地，去年已移交台南市政府，但最後卡在台南市政府不肯編列預算，導致此事迄今未成。

為此陳以信呼籲台南市長黃偉哲，能正視台南高鐵特區警力不足問題，避免未來成為治安死角，應儘速規劃設置沙崙警察派出所。