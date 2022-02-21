立委陳以信批評台南市社會住宅數量6都最低、包租代管戶數也最少，市府都發局則回應說，各城市的規模、人口、空屋率都不同，社宅的需求與規畫自然也不同。台南市有70萬戶、186萬人口，為6都最低，經綜合考量供需情況後，目前市府與中央規畫的社宅數已達6178戶，未來數量還會提升；至於包租代管的媒合比例，台南還高於高雄。

都發局長莊德樑強調，近2年來市府加快腳步推動社宅，總計2021年台南社宅已動土1178戶，今年預計還可動土1645戶；依內政部營建署統計，市府與中央規畫的台南社宅總數已達6178戶，市府還在持續盤點公有閒置土地，提供中央評估興建社宅，並持續以公辦都更案回饋取得社宅，未來台南社宅的數量還會再提升。

至於包租代管部分，同樣因為台南市的總住宅戶數為6都最低，媒合總數相對也較低。不過，如以媒合數佔該市總住宅戶數的比例來看，台南市的媒合比例並非6都最低，還高於高雄市，與台北市、新北市相當。市府推動包租代管，第2期的執行率已達85％，執行中的第3期更增加計畫戶數到1600戶。

都發局還認為，居住協助的方式十分多元，台南市的房屋租金水準較低，弱勢民眾利用申請租金補貼的方式，在所需區位承租住宅，將是最快速且最直接符合民眾的需求，並可去化市場空屋。目前第2梯次租金補貼正受理申請中，時限到2月25日止，有需要的民眾請把握機會！