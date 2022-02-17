國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投入台南市長初選，引發關注。媒體人陳揮文15日表示，謝顯然不是真的要選，因為若真的要選不會是用這種方式宣布，他知道謝真的受了委屈，因為國民黨黨主席朱立倫沒收了初選，朱早已有屬意人選。此事掀熱議，大批網友認為國民黨次選舉事務處理不當，恐會輸得很慘。

陳揮文15日在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉直言，如果國民黨的朋友看不清楚謝龍介發出的訊息，「那就完蛋了」，因為「他不是真的要選」。陳認為，若謝真的要選這屆台南市長，又怎麼會這樣宣布？畢竟謝又不是第一次參選或政壇菜鳥，謝很清楚國民黨根本沒有要初選，六都本來就打算用協調的。

陳揮文指出，朱立倫的黨中央在中常委的協助之下，弄了一個特別辦法，等於是沒收了初選，不然國民黨台北市議員羅智強幹嘛去苦行？陳強調，如果謝龍介真的年底要跟黃偉哲角逐台南市長，他也不該這樣宣布，「怎麼會是這種tempo在宣布呢？」

此說法引發討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「國民黨這次會完蛋」、「已可預見國民黨會輸很慘」、「KMT真的不會用人」、「國民黨就事一堆私心自用的人」、「一堆老人擠來擠去」、「支持龍介仙加油加油」「支持謝龍介！加油！」、「早知道有人心思眼裡只安排自己人為了2024」、「搞不懂吳敦義當初為什麼不讓謝龍介這種戰將，進入不分區立委安全名單，因為私心嗎？你看現在的不分區立委有何戰力可言？難怪被民進黨吃得死死的」。

針對外界有傳言指謝龍介選台南市長是選假的，謝昨日（16）也強調，網路的傳言很多，但應該以他本人說了算，他對得起選民，也不要幫他安排任何位置跟職務，他也不會接受，他會全力拚台南市長。