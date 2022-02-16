媒體人陳揮文。（圖／本報系影音截圖）

國民黨台南市議員謝龍介日前宣布投入台南市長初選，引起各界關注。媒體人陳揮文昨日（15）表示，謝顯然不是真的要選，因為若真的要選不會是用這種方式宣布，他知道謝龍介真的受了委屈，因為國民黨黨主席朱立倫形同沒收了初選，其實朱心中早有屬意人選，且只派了國民黨秘書長黃健庭去跟謝知會。陳揮文更爆料，謝每次選舉都在賣房子，慘狀還被當地里長虧。陳揮文因此呼籲，國民黨別再讓謝在艱困選區犧牲了，畢竟已經蹲很多年了。

陳揮文昨日在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉直言，如果國民黨的朋友看不清楚謝龍介發出的訊息，「那就完蛋了」，因為「他不是真的要選」。陳認為，若謝真的要選這屆台南市長，又怎麼會這樣宣布？畢竟謝又不是第一次參選或政壇菜鳥，謝很清楚國民黨根本沒有要初選，六都本來就打算用協調的。

陳揮文指出，朱立倫的黨中央在中常委的協助之下，弄了一個特別辦法，等於是沒收了初選，不然國民黨台北市議員羅智強幹嘛去苦行？要參選的人每個都要去跟朱報告、獲得朱關愛的眼神。陳強調，如果謝龍介真的年底要跟黃偉哲角逐台南市長，他也不該這樣宣布，「怎麼會是這種tempo在宣布呢？」

不僅如此，陳揮文更爆料，台南市的里長曾虧謝龍介，「每次選舉你都在賣房子，人家是每次選舉完都買房子」，呼籲黨中央應讓謝去一個藍大於綠的地方選看看，不然「他都已經蹲幾年了？」

陳揮文透露，謝龍介有傳簡訊向他表示選舉的消息，他雖回「加油」二字，但他其實知道謝是受了委屈。陳揮文批朱立倫：「不是說謝龍介是台南的地頭蛇或大老，你好歹也尊重他曾經在那邊犧牲過這麼多次，你也稍微給他問一下『我現在安排這樣，你覺得怎麼樣？』而不是朱立倫『我說的就算』、『我就是要這樣子』，你派個黃健庭去見他，你有給他尊重到嗎？你派個秘書長你現在是怎樣？」