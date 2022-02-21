中廣董事長趙少康與孫文學校總校長張亞中今一同出席國民黨中央委員辦的「改革、建立制度」記者會，被解讀是聯合向黨中央朱立倫主席逼宮，對此，趙少康直言，他是應邀參加，就聽聽看中央委員看法，活動不是他主辦的「逼甚麼宮？」，媒體害他不敢講話，強調自己的立場很清楚，就是鞏固黨中央、支持朱主席。

趙少康表示，活動不是他主辦的，中央委員是選出來的，他的意見聽聽看就是了，最近自己都不太敢講話了，就怕任何一句話會被認為是逼宮、挑戰黨中央，「我的立場很清楚，鞏固黨中央，支持朱主席可以嗎？」

針對國民黨內選舉的「換票」陋習，趙少康坦言，長久以來都是這樣，主要還是制度的問題，現在用限制連記法，灌票就會發生，這個問題民進黨也有發生，換票這件事情是制度逼的，所以制度要改，杜絕選風舞弊要從黨裡做起，不該出現請客、送禮，或參加組織換票聯盟，這都是黨規不允許的。