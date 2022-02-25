為聲援烏克蘭，資深媒體人趙少康24日在臉書Po出一張「天佑烏克蘭」的圖片，但因分享的「祖國之母」雕像照片中，含有蘇聯的國徽，引發外界討論。對此，趙少康怒反擊，烏克蘭已陷入孤軍奮戰，綠媒跟側翼還只想從中謀取政治利益打擊異己，請大家給予譴責抵制。

趙少康昨聲援烏克蘭的圖片，引發爭議。（圖片摘自趙少康臉書）

針對分享「祖國之母」照片，引發外界質疑，趙少康的小編今（25日）在其粉專發文反擊，戰局當前，關心烏克蘭局勢、居安思危是首要之務，綠媒、民進黨側翼竟然還在大搞抹紅，連大家做個圖用烏克蘭的歷史地標也想見縫插針，抓個徽章標記就想抹紅，顯然完全不了解國際情勢及烏克蘭的歷史脈絡。

趙少康小編直言，「祖國之母」本來就是烏克蘭首都基輔的歷史遺跡，大家在討論的時候便認為這個雕像是代表烏克蘭從蘇聯中獨立，如今想走出自己路線的歷史脈絡，因為烏克蘭正研議要把雕像上的前蘇聯記號擦除，所以有強烈「烏克蘭想走出自己的路線」的象徵意義，烏克蘭與俄羅斯過去的歷史錯綜複雜且不容遺忘，不免有些前蘇聯色彩，但沒想到綠媒側翼只是看到蘇聯的標誌就集體高潮，用見樹不見林的評論帶風向而不是關心烏克蘭，甚至擴大解讀前蘇聯徽記跟中共有關，完全是扯太遠。

趙少康也現身留言回應，稱「烏克蘭已陷入孤軍奮戰，戰爭爆發死傷慘重，受苦的是無辜的人民，面對悲劇，綠媒跟側翼還只想從中謀取政治利益打擊異己，請大家給予譴責抵制」。

據港媒《香港01》24日報導，「祖國之母」是為紀念前蘇聯在衛國戰爭中犧牲的英雄所建，從2016年起，烏克蘭政府計劃移除女神雕塑左手盾牌上的前蘇聯國徽，但因資金及結構安全等顧慮而未有實質進度。