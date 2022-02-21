趙少康、張亞中逼宮？ 朱立倫：別讓綠營見縫插針

國民黨中常委選舉在即，日前中央委員選舉已經爆出換票傳聞，現在中常委選舉再傳出請客、送禮等醜聞，被評為選風最差的一次，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中更炮打黨中央。國民黨主席朱立倫強調，歡迎給國民黨改革建言，呼籲不要給各界見縫插針的機會，年底目標就是團結一致打贏選戰。

朱立倫表示，目前已請中央考紀會跟組發會開一個記者會非常嚴正的宣示，絕對不容許有任何賄選，也不容許這些所謂的換票，讓國民黨的聲譽受到破壞的任何同志，強調一定用考紀做最快速、最嚴格的處分，呼籲所有的黨員或黨代表只要有任何證據，站出來檢舉，讓整個選風、社會看到國民黨改革的決心。

對於是否認為被趙少康與張亞中逼宮，朱立倫說，上禮拜有跟趙少康一起吃飯，也談了很多黨的改的事項，也歡迎張亞中給黨的改革建言，大家只要用正面的態度看到國民黨的改革，歡迎給國民黨的建言。

朱立倫也呼籲，不要給各界有任何見縫插針的機會，民進黨最希望看到國民黨亂、最希望看到國民黨有不同的很多的這種紛擾，但是國民黨一定要下定決心，年底的目標要團結一致，追求最高的勝選。

針對國民黨年輕人民調加權百分百引發爭議，朱立倫指出，國民黨一定要支持年輕人，對於現任者只要表現好的、黨團推薦的，也將會有優先提名方案，對於國民黨這次改革方案，若有反彈「對著我沒有關係」，但還是要堅定的多支持年輕的候選人。

此外，國民黨前中常委廖萬隆被爆出是民眾黨的金主，朱立倫表示，廖萬隆是企業界的前輩、大老，上次碰到他的時候是2年前，「他那時候蠻支持郭台銘董事長」，之後就沒機會接觸到，有機會再去拜會他。