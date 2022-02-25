俄羅斯24日對烏克蘭發動軍事攻擊，外交部今發佈新聞稿，嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土。國民黨發言人李明璇25日表示，2月中旬烏俄兩國軍事對峙升高之際，國民黨委員就曾公開要求，相關單位務必及早規劃撤僑事宜。未料，事隔兩周烏俄戰火蔓延，外交部才宣布啟動緊急撤僑計畫，18位國人僑胞連夜搭巴士往烏國西部城市避難，執政黨毫無事先作為，根本置國民生死於不顧。

對於蔡政府面對烏克蘭局勢反應慢半拍，李明璇表示，更離譜的是，外交部甚至到昨天才宣布「駐波蘭外館兼辦烏克蘭領務」。李明璇指出，在那之前，因為我國在烏克蘭沒有設立外館，是由駐俄羅斯代表處兼轄，想避難的國人若想進一步撤離，遇上簽證護照等問題還得跑去莫斯科，民眾即便想早一步自救也不行。

聯合國示警烏俄戰爭可能是歐洲「本世紀以來最嚴重的戰爭」。李明璇指出，戰前各方有許多資訊，表明衝突戰事規模將會升級，執政黨首要任務應是保護國人生命，但行政院長蘇貞昌、蔡政府卻忙著喊政治空話，光速宣布經濟制裁、「龜速撤離」我國僑胞，擺明棄僑胞不顧。國民黨要鄭重敬告，國人安全為上，一個都不能少，請外交部加速作為。