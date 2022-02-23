國民黨主席朱立倫日前在內部共識營批評現在國民黨是「內鬥黨」，國民黨副主席連勝文今天出席北市工商婦女會111年度新春聯誼活動前受訪時先自嘲，自己被內鬥經驗倒是很豐富，不過他也保證現在的黨中央不會去鬥任何人。

連勝文苦笑，自己過去被內鬥經驗很豐富，不過那些都已經過去，有些人會三不五時因為自己利益，或有些想法而傷害到黨的團結，但他可以確保的是，至少現在的黨中央不會去鬥別人，往事已矣，來者可追，現在不會這樣做。

對於中央委員集體要求端正中常委選風，是否有逼宮之意？連勝文說，朱立倫當主席後他至少當著朱的面談了五、六次這件事，更不用說過去幾年他跟朱立倫聊過數十次，那這樣算不算逼宮朱？中央委員願意集體出來表達改革意見很好，要是沒人在乎這個黨的三七二十一，那才完蛋了，這麼多人關心黨，是復興的契機。

至於朱立倫說現在還在想2024大位的是「敗類」，是否劍指中廣董事長趙少康？連勝文表示，他不認為兩人有針鋒相對，朱講這話不是針對趙，而是所有有志2024大位的人，要先過2022這關。

而國民黨立委蔣萬安今天針對二二八事件回應時，表示「二二八紀念日很重要的一個意義，就是要提醒我們珍惜和平」，媒體問連，是否會認為蔣回應太軟？

連勝文反問，不珍惜難道要破壞嗎？重要的是台灣未來發展，當下跟未來才是真正要關心的事，歷史的事情，好的事要鼓勵下一代，不好的事要拿來警惕，真正重要的是現在跟未來，活在當下放眼未來才是目標。