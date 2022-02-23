機車是最方便的代步工具，不過一名男大生表示，自己每個縣市都有去過，當中最令他討厭的兩個縣市為台北及新竹，原因包括汽機車爭道、經常下雨及風勢很大等，貼文一出，多數網友反認為台南市才是最難騎車的縣市。

原PO 21日於論壇《Dcard》透露，有兩次機車環島經驗，每個縣市都有去過，最令他討厭的兩個縣市，第一名及第二名分別為台北及新竹。原因在於台北每天都會看到汽機車互相爭道情形，上下班尖峰必塞車，而且每個紅綠燈都要等超久，尤其台北又常常在雨，「下到我都不想騎車了。」

至於新竹，原PO說，過去曾在新竹住6年，還是無法習慣新竹的強風，每次騎車都會被風吹到偏移車道，雖然不常下雨，但強大的風勢再加上低溫，也常讓他打消騎車的念頭，「大家最討厭在哪個縣市騎車呢？」

貼文曝光，不少網友則點名台南，「肯定是台南，紅燈右轉跟喝水一樣自然」、「台南真的超難騎，各種亂鑽，還有汽車也在闖，某次差點直接被擊落」、「台南啊！智障紅綠燈圓環，到底是誰把好好的圓環搞成這副德性？」、「台南啊！垃圾道路規劃，去台南玩5次，5次都在罵交通設計」、「台南，一堆不會騎車的還要上路，龜速、鬼切樣樣來」、「台南的交通糟到，讓人無法融入」。