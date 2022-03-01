台南、高雄2月買賣移轉棟數出爐！高雄本月總移轉棟數為2437棟，月減36.6%，年增為4.7％，台南本月總移轉棟數為1430棟，月減36%，年增為3％，南二都本月移轉棟數，皆為2016年房地合一實施後同期次高，但也是繼去年2月份之後，近一年來的新低點！而高雄本月更是自去年9月台積電設廠議題發酵後，首度跌破三千棟。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，今年1月底到2月初，適逢春節連假9天，又遇228連假，因工作天減少影響交屋過戶時程，因此讓移轉棟數略有減少，而高雄受台積電設廠效應，房價正處於攀升期，市場轉為賣方優勢，價格高、讓利縮，都延緩了民眾下手的觀望期，走向「量縮價漲」的趨勢，因而影響近期高雄的交易表現；然而，台南、高雄產業發展利多豐沛，依據行政院主計總處最新預估今年GDP上修至4.42%，顯見市場產業動能應仍強勁，投資人抱持樂觀信心，對自住購屋和長線置產的需求仍可穩定發展。

觀察高雄本月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為三民區、鳳山區及苓雅區，三民區以347棟居冠，年月皆雙減，月減49.5%，年減7.5%，鳳山區以280棟居次，月減28.6%，年增15.2%，苓雅區為249棟，月減25.4%，年增35.3%。

台南本月買賣移轉棟數前三大行政區，分別為安平區、永康區及安南區。安平區與永康區皆以181棟並列第一，其中安平區年月雙增，月增16.8%，年增24%；永康區則是月減49%，年減17%；安南區為173棟，月減8.9%，年增53.1%。

高雄從今年開始，包括三民、鳳山、左營、鼓山等幾大購屋熱區，已連續二個月表現逐月下修，台灣房屋明誠龍勝加盟店店東馮紹清表示，市場可供給案量減少，民眾想買卻買不到合適物件，是高雄近期交易趨緩的主因之一，馮紹清指出，台積電效應讓高雄在去年底房市交易量出現爆衝後，建商餘屋大幅去化，而中古市場則是屋主看好未來房價利多，多數選擇惜售或是開高價出售，都讓市場可售物件減少，或是庫存多以中高總價物件居多，找不到合適物件，民眾就暫且慢慢看、慢慢買，不過也有極少數低於市場行情的物件出現，甚至讓買家超出開價，加價搶入手。