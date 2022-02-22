一名男網友表示，前天下午在外突然想上廁所，趕緊找了公廁方便，豈知才上到一半，卻發現破洞的天花板，竟有一個臉色發紫的小男孩，正與他四目相交，他嚇得魂飛魄散，直呼「7天的宿便都直接排出來了」，不過他看到的男孩，其實是日本知名恐怖電影《咒怨》海報，小男孩是片中的主角俊雄。

原PO 20日於臉書社團《爆廢公社》指出，下午與家人出遊，突然想上廁所，他到附近的公共廁所方便，邊上廁所邊看周邊環境，沒想到才抬頭，就看到一個臉色發紫的小男孩，瞪大眼睛與他四目相交，令他嚇得直呼「7天的宿便都直接出來了」。

原PO 在公廁上廁所，沒想到才抬頭，就看到一個臉色發紫的小男孩。（圖／翻攝自爆廢公社）

事實上原PO口中的男孩子，其實是恐怖電影《咒怨》中的小男孩俊雄，原PO看到的只是電影海報，他將其拍下後上傳至網路，隨後也說「到底是誰放在這裡的啦？」根據原PO分享的照片來看，破裂的天花板中，夾著一張海報，明顯是他人惡作劇。

圖文曝光後，上千網友也笑翻，「這個晚上上廁所不嚇死才怪啦」、「這何止是排7天宿便，直接脫肛吧」、「這我真的會挫塞」、「這到底是誰放的啦！超過分」、「這再配合燈光，真的會嚇到直接往生」、「放這照片的人真有心啊」。