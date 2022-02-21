近日雨下不停，不少機車族都會穿雨衣，不過一名男網友卻抱怨，下雨後社區的鄰居直接把雨衣立在機車上晾乾，遠看就像是有人坐在機車上，讓他看得差點閃尿，「到底誰會把雨衣掛成這樣？」貼文引發1.8萬網友朝聖，更有不少人分享自己看到的「雨衣鬼」。

原PO 18日於臉書社團《爆廢公社》指出，最近下雨天，機車族穿雨衣出門後，回家就直接掛在機車上晾乾，但鄰居將雨衣立在機車坐墊上，他看得差點閃尿，「到底誰會把雨衣掛成這樣，害我快嚇死」。

根據原PO分享的照片來看，無人的社區地下停車場，一排機車整齊的停放在角落，但其中一台機車上一件亮黃色雨衣就立在機車坐墊上，乍看之下就像一個人坐在上面，他嚇得驚魂未定，並將其拍下上傳分享。

圖文曝光吸引1.8萬網友按讚，當中按笑臉的就有逾9千人，網友紛紛留言，「我想知道是怎麼用的，用到如此逼真」、「有沒有漏尿滴了幾滴」、「半夜看到應該很刺激」、「這根本是雨天的猛鬼樂園，到底怎麼掛的啦！我快笑死」、「這感覺會突然轉頭欸」、「這看到當下真的會直接飆髒話」、「這燈關掉很刺激耶」。

網友分享自己看到的「雨衣鬼」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛蓋起「雨衣鬼」樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友分享中，獲得最高讚數的照片。（圖／翻攝自爆廢公社）

各種奇葩式曬雨衣，引發網友爆笑。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友分享自己看到的「雨衣鬼」。（圖／翻攝自爆廢公社）

留言中也引發網友蓋高樓，分享自己看到的「雨衣鬼」，令其他網友看了也忍不住笑了，並標記親友，「這篇文整串都好好笑」、「大家分享的圖都好有梗，我快笑死」。