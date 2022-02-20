1名女網友在臉書「爆廢公社」發文，前幾日回家停好機車時，突然發現1個「靈異身軀」直坐在前方機車上，害她嚇到直呼「挫幾勒」，後來近看後發現原來只是掛在「擋雨板」上的雨衣，照片一貼出大批網友紛紛留言表示、「我也有被嚇過，還好不是懷孕被嚇，不然小孩生出來都有可能」、「絕對請管理員打爆他家電話太嚇人了」。

前些日子女網友騎車回家時，在停車場牆角處發現前方一個恐怖身軀，身著雨衣且直直地坐在機車上，當下除了雨水滴落的聲音外，周遭空無一人，害她嚇得當場直呼「挫幾勒」。後來原Po鼓起勇氣走近一看，發現是鄰居車主把雨衣晾在機車龍頭上的「擋雨板」，害她又氣又好笑的發文表示「到底誰雨衣會掛成這樣啦。」

該貼文一出，引起大批網友留言討論，「確定不是人」、「如果那個燈是感應式的就更加分了」、「當你去掀開來發現不是用掛的，是空的時候……」、「這要是一個人在停車場直接嚇死」、「我也有被嚇過，還好不是懷孕被嚇，不然小孩生出來都有可能」、「絕對請管理員打爆他家電話太嚇人了」。