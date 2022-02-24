連日下雨讓許多機車族超崩潰，有網友抱怨，每次騎車遇到下雨，即使穿一件式雨衣，裡面衣服、褲子還是會濕掉，讓他相當苦惱，求問到底原因出在哪？釣出內行人解答，改穿兩件式雨衣比較不會濕。

一名網友在「爆怨2公社」發文，抱怨下大雨騎機車穿一件式雨衣防水效果很差，有穿等於沒穿，不僅外面濕，裡面的衣服、褲子也會濕掉，於是他想說換一件試試，結果換了4、5件都還是一樣，讓原PO超困擾，「到底是我買錯還是怎樣？有人能為我解答一下嗎！」。

貼文引起熱烈討論，許多內行騎士建議換其他款式的雨衣，「騎機車真的穿兩截式的比較不會濕」、「我也是有困擾到，所以後來就買了兩件式的，下再大都不會濕褲子」、「前陣子買了斗篷式雨衣發現了新世界」、「要買套頭式的雨衣比較不會漏啦，拉鍊鈕扣式的碰到大雨一定漏」。

其他網友也解決辦法，「裡面再穿一件輕便雨衣」、「因為你沒反穿，反穿才是正確穿法」、「買大一點的一件式」、「帶一套衣服更換」、「裡面都不穿，就不會淋濕了」、「既然都會濕，就不要浪費錢買雨衣了」、「穿上泳衣吧」。