自己家鄉故事自己畫，長治鄉完成全鄉16村、村村有繪本目標。（林和生攝）

透過懷舊與生命回顧的過程，提升長輩社區參與興趣，長治鄉公所藉由訪視與交談發現，老人家對於舊時生活一景一物始終念念不忘，因此在繪本老師協助下，將大家記憶中的美好時光全都畫出來，16個村各自出版自己的故事，也率全縣之先，完成村村有繪本目標。

2017年起，在社工下鄉走入據點、陪伴長輩過程中，看到老人家常會拉著年輕人，滔滔不絕講著自己的回憶、家鄉故事，從中能發現，他們對於幼時故鄉情景始終充滿熱情。

於是眾人突發奇想，把長輩口中的故事，藉由他們的手、將場景全都畫出來，起初每個人都搖頭說，「根本不會畫圖」，但在老師細心指導且不斷鼓勵下，一幅幅充滿童趣的畫作躍於紙上，經過編排、印刷，完成一本本故鄉繪本。

繪本老師許惠閔感動表示，陪伴長輩一起創作，真的感概萬千，雖然從小在長治長大，但發現許多在地故事慢慢被遺忘，看到大夥把家鄉的三山國王廟、竹林與老茄苳樹全都畫下來，延續這些不該消失的歷史，也寫一篇屬於他們年代的故事。

鄉長古佳川也說，長治是包含客家、閩南、原民與新住民等族群融合的鄉鎮，每個庄頭都有自己的回憶與故事，透過繪本將社區事持續傳承下去，未來藉由說故事媽媽到學校講述，希望從小到大，皆能找到對在地的認同感。

有長輩看到繪本出爐，緊緊拿在手上翻閱，並笑說，以前都拿鋤頭、沒拿過畫筆，誰知道筆比鋤頭還要重，真的害怕畫不出來，沒想到現在不只畫出來、還出了書，最期待的就是拿給孫子看，看這本記載阿嬤那個年代光陰的故事。