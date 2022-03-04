許多人參加喜宴時，都會對菜色抱有一定期待，有網友到南部參加親戚的婚禮，婚宴到了尾聲，工作人員卻端出一盤再平常不過的炸雞腿，讓他覺得納悶，貼文也釣出內行人解釋背後原因，原來炸雞腿是準備給客人外帶的，為了讓大家有吃又有得拿。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼文表示，他南下參加親戚的婚禮時，最後一道菜端出來的竟然是炸雞腿，然後整桌人就開始議論紛紛，原PO接著說，「我是沒吃啦，就讓其他長輩帶回家了」。

貼文引起熱烈討論，大家紛紛表示，「炸雞腿是讓你外帶回家的哦！是一種賓主盡歡的概念」、「炸雞腿才是經典中的經典，比炸湯圓還猛！」、「北部的餐廳不會有這道，南部流水席炸雞腿才是完美壓軸」、「這種的紅包才應該加碼兩千，新人很有誠意」、「小時候的回憶，今天吃辦桌，明天保證帶雞腿便當的年代」。

事實上，炸雞腿當作婚宴壓軸菜色是一種傳統習俗，因為以前人們比較貧窮，所以比較少有肉吃，通常最後一道上炸雞腿是屬於經濟能力好的象徵，為了讓大家吃飽後還有炸雞腿可以打包，讓賓客感到「有吃又有得拿」。