客家親子劇《雨馬》21日起連續3天移師台中演出，大型藝術裝置20日在烏日日出停車場亮相。（林欣儀攝）

迎接寒假的到來，在台北演出創下好口碑的客家親子劇《雨馬》，21日起連續3天將移師台中，在烏日區日出停車場接連演出8場次精華版內容，而高達10公尺的大型雨馬藝術裝置20日也在該處亮相展出，紙風車劇團表示，透過這齣戲盼能讓孩子學習尊重與包容。

由客家委員會與紙風車劇團攜手製作的《雨馬》，去年3月在台北首演，吸引上萬人觀賞，而疫情三級警戒期間，該劇線上首播更創下3萬人同步線上觀看、單日觀看人數破24萬；而在高雄巡演場的線上索票也在5分鐘索罄，使得該劇爆紅，現在終於移師台中演出。

紙風車劇團指出，這次在台中的演出以精華版為主，藉由熱鬧歌舞，結合客家音樂、火舞特技與劇場燈光特效等方式呈現，最引人注目的是，將近4層樓高的「雨馬」藝術裝置隨著劇情將在日出停車場內行走，其飛揚的馬鬃與彩虹顏色的尾巴就代表雨後幸福的約定。

在20日的演出前記者會上，立法院副院長蔡其昌表示，他平時就關心客家文化發展，與立法委員張廖萬堅、黃國書爭取《雨馬》移師台中演出，除藉以讓中部民眾更認識客家文化，也盼透過其探討的族群融合議題，帶給小朋友更多啟發。

《雨馬》藝術監督李遠則說，雨馬藝術裝置每次組裝時總會下雨，但組裝完成後、演出時又會放晴，就如同這齣親子劇想要傳遞的幸福信息，盼在疫情不穩定的時候，透過雨馬帶給大家更堅定的希望。8場演出線上開放索票已索取一空，但現場仍開放候補位，邀大人、小孩一起欣賞。