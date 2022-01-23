1名酒醉女子日前因爛醉倒在夜店地板上，短袖上衣疑似遭掀起露出豐腴身材，引來周圍不少人旁觀，但卻沒有人出手相救，女子就這樣躺地板整晚，有網友曝光照片，女子一大早甚至躺在柏油路上呼呼大睡，最後是好心民眾拿「拖車」將人載走，照片曝光引發討論。

該名網友在臉書「爆廢公社二館」發表1張圖片，圖片是1名酒醉女子當場爛醉斷片倒在夜店地板上呼呼大睡，只見女子的上衣疑似被掀起，露出較為豐腴的肚子，迷你裙則展現豐腴大腿，當時女子斷片後周圍聚集一票觀看的民眾，但沒有人想上前協助，原PO則發文說「醉了，快來撿屍吧」。

1名酒醉女子日前因爛醉倒在夜店地板上，短袖上衣疑似遭掀起露出豐腴身材，引來周圍不少人旁觀，但卻沒有人出手相救，女子就這樣躺地板整晚。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女子整晚都倒在地上沒人願意相救，PO文下方留言有其他網友透露，該女子在白天還爛醉躺在外頭馬路上，最後是好心民眾拿「拖車」載著女子離開。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

據悉，該女子整晚都倒在地上沒人願意相救，PO文下方留言有其他網友透露，該女子在白天還爛醉躺在外頭馬路上，最後是好心民眾拿「拖車」載著女子離開，女子在托車上仍張口大睡，網友笑說「朋友傳來說這妹子整晚沒人撿屍，最後被熱心民眾救援離開」。

其他網友留言說，「好險她有穿安全褲，不然裙子掀起來不好看」、「扛什麼，又扛不動」、「撿不動，這時候需要館長才搬的動」、「我不急，讓你們先」、「撿了就是真愛啊」、「喝酒真的要衡量酒量」。

該女子整晚都倒在地上沒人願意相救，PO文下方留言有其他網友透露，該女子在白天還爛醉躺在外頭馬路上，最後是好心民眾拿「拖車」載著女子離開。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

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