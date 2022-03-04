樹林民宅傳火警 燒毀7坪無人受困傷亡 19:052022/03/04 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市樹林區長壽街70巷今傳出火警，一棟透天厝中午12時許冒出濃濃火煙，竄出火舌。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市樹林區長壽街70巷今傳出火警，一棟透天厝中午12時許冒出濃濃火煙，竄出火舌。（蔡雯如翻攝） 新北市樹林區長壽街70巷今傳出火警，一棟透天厝中午12時許冒出濃濃火煙，竄出火舌，警消獲報後出動62名消防人員、21輛救災車輛趕抵現場，前往救援，17分鐘後順利控制火勢，所幸現場無人受困傷亡。 警消表示，該棟為2樓獨棟透天厝，起火點位在2樓客廳，獲報到場時火勢猛烈，由於該住家平時仍有3人居住，人員立刻布置水線灌救，下午1時許順利撲滅，火勢未延燒鄰近住戶，而警消也順利連絡上住家民眾，發現無人員受困受傷。至於詳細起火原因，仍待調查釐清。 為58萬反目 男撂人砍死老友 北市BMW暴衝撞6機車 3人受傷1命危 #警消 #順利 #無人受困 #棟透天厝 #樹林 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東老婦如廁跌落2公尺深圳溝 警消即刻救援保住一命 17:042022/02/27 社會 陸駐波蘭使館：106名陸留學生已順利入境波蘭 12:552022/03/02 兩岸 6旬男吃豆腐險噎死 119線上指導救一命 18:412022/02/27 社會 三重頂樓加蓋清晨失火 52歲婦躲浴室傷重不治 09:432022/03/01 社會 離婚夫妻住一起 新莊男不爽前妻交男友 怒持菜刀砍她22刀 22:092022/03/02 社會 轎車衝上景福門翻車影像曝光 81歲翁：手機查路況 13:162022/03/01 社會 陸駐烏克蘭大使館：首批400多名留學生順利撤離 08:332022/03/01 兩岸 向日本借殖 大食蟻獸「三平」順利抵台準備繁衍下一代 15:542022/03/04 生活 糙齒海豚滿身傷擱淺芳苑永興泊地 海巡人員即刻救援 14:222022/02/28 生活 全台大停電 交通大亂、電梯受困 台南警消疲於奔命 13:012022/03/03 社會 26歲男獨攀奇萊東稜失聯多日 幸遇救難隊餘留物資保命 15:132022/02/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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