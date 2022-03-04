新北市樹林區長壽街70巷今傳出火警，一棟透天厝中午12時許冒出濃濃火煙，竄出火舌。（蔡雯如翻攝）

新北市樹林區長壽街70巷今傳出火警，一棟透天厝中午12時許冒出濃濃火煙，竄出火舌，警消獲報後出動62名消防人員、21輛救災車輛趕抵現場，前往救援，17分鐘後順利控制火勢，所幸現場無人受困傷亡。

警消表示，該棟為2樓獨棟透天厝，起火點位在2樓客廳，獲報到場時火勢猛烈，由於該住家平時仍有3人居住，人員立刻布置水線灌救，下午1時許順利撲滅，火勢未延燒鄰近住戶，而警消也順利連絡上住家民眾，發現無人員受困受傷。至於詳細起火原因，仍待調查釐清。