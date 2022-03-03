全台3日上午9時許大停電，台南市民生活頓時受衝擊，市區傳出多處交通號誌失靈，交通大亂，全市陸續發生23起電梯受困案，部分地區網路斷訊，警局內部也一遍漆黑，警方全幾乎數出到各路口指揮交通，刑警到銀行防搶，消防局接獲23件電梯受困案，台電人員統計共30多萬戶停電，正全力搶修復電中。

高雄興達電廠繼去年開關切錯，今年再發生事故，全台電力系統都受影響，台南市龍崎超高壓變電所屬上游電力網，具備電力轉運站功能，將興達電廠電力轉運到全台各縣市，3日上午因收不到興達電力，變電所內機組跳脫，系統自動切離保護，無力供電全台（主要為北部縣市），據了解南部各電廠皆因此發生跳電狀況。

台南市共30萬8450戶發生大停電，包括東區、中西區、南區、北區、永康、安南、佳里、新市、歸仁、仁德等區域，中午為止復電20多萬戶。

全台大停電影響造成台南市民生活大亂，街頭交通號誌失靈、電梯受困案層出不窮，網路斷線，民眾無法辦公，店家無法營業，不少人跑到門口滑手機關心復電進度。派出所內一片漆黑，警方動員到路口指揮交通並到銀行戒護防搶。

台電啟動水力發電，陸續巡檢南部各電廠，燃氣、燃煤、核能陸續啟動。中北部地區陸續復電，台南市中午已有7成恢復供電。

台電台南區營業處表示，因興達電廠位在高雄市，高雄、屏東停電200多萬屬重災區，台南市30多萬戶停電相較災情已較輕微。