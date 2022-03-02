新北市新莊區中和街一對高姓、陳姓夫妻離婚後仍同住，今天（2日）上午8時許，35歲高男不滿同居前妻陳女另結新歡，憤而持菜刀怒砍她背部22刀，高男過程中左手腕也被割傷，警消獲報，先後將2人送往部立台北醫院救治，所幸2人均無生命危險，警方訊後將依殺人未遂罪嫌，將高男移送法辦。

據了解，高男與陳女結婚後育有一子，因婚後口角不斷協議離婚，離婚後兩人仍居於新莊區中和街上公寓。

陳女離婚後另交男友，高男知道後大發雷霆，今上午8時許，高男向陳女質問另結新歡一事，陳女不願交代。

高男盛怒下，衝進廚房拿菜刀往陳女身上亂砍，陳女身中22刀，傷口集中在手臂、後背，後背有1至2處穿刺傷，沒有傷及要害。

陳女在情急中報警求救，救護人員將她送往台北醫院急救，幸無生命危險，而高男手部也見血，送醫後無礙。

高男被逮回警所後行使緘默權。警方表示，待陳女休養後再行筆錄製作釐清案情，訊後，將依殺人未遂罪，將高男移送法辦。