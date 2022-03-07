女子天團「SHE」成員Selina(任家萱)，2016年結束與律師張承中的婚姻，如今離婚6年終於有了新戀情，與小7歲圈外人SYU戀愛ing，事實上，過去Selina曾放話就算被拍到，也打死不認，但近日她被陸媒拍到和新歡在上海牽手散步，隨後就在社群po文認了「我的春天也來了」，其實已秘戀半年，男方擁有4大優點，讓Selina甘心再投身感情。

Selina單身多時，身旁終於有伴，據《鏡週刊》報導，新歡SYU是個33歲的獅子座男生，對Selina相當寵愛，如今她在上海工作，即使寒風刺骨，男友始終陪在身旁，據悉，Selina與SYU是相親認識，但因彼此工作忙，曾暫緩聯絡，直到男方開始逐步關心女方的生活，才重啟交往契機。

友人透露，Selina在跟SYU交往時，一度擔心被愛情蒙蔽雙眼，因此曾帶著男方給閨蜜Ella、Hebe等鑑定過，甚至阿中都見過SYU一次，大家對他評價都不錯，親友們覺得，雖然SYU比她小7歲，但個性懂事體貼，也很老實，臉上總是帶著笑容，Selina去年12月準備赴大陸工作，SYU決定陪她一起去，好照顧她的生活，也因此被拍到在機場牽手的甜蜜畫面。

而男友對她照顧有加，Selina因此得以全心投入工作，於公於私都感到充實，如今她雖然大方認愛，但經多方打聽都能得到「Selina希望保護男友身分」的答案，眾人也都願意尊重她的這個決定，幾乎都封口不提她的新歡。

其實Selina內心一直充滿少女情懷，只是經歷了幾段感情與離婚，不得不看清現實，隱藏自己的感性面，去年11月，她曾在節目上被唐綺陽要求二選一，「如果老天爺要剝奪一件事，不能戀愛或是不能唱歌？」，她選擇保留愛情，直言：「不能戀愛，讓我去死好了」，表示一直都相信愛情能在人身上有美好的化學反應，種種反應跟跡象，都證明她當時已經再度相信愛情並且戀愛ing。