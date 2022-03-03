40歲的任家萱（Selina）去年透露有小7歲的鮮肉正在追求中，當時僅說還在等待戀愛，不過在3日根據大陸媒體報導，拍到她甜蜜挽著1名小鮮肉的手走進上海飯店，隔天2人一起到醫院拿PCR核酸檢測，Selina離開前還直接勾著對方的手，看起來互動不錯，像是戀愛中的情侶，相當甜蜜。

對此，Selina也親自發文認愛，幸福說：「女人四十一枝花，幸運戀情正萌芽，彼此珍惜同步伐，小情小愛請吃瓜，春暖花開，我的春天也來了。」至於男友的身份相關問題，Selina的經紀人表示因為對方是圈外人，Selina希望能保護他，其他的就不多透露了，謝謝關心。

Selina日前已從大陸返台，目前正在隔離中，屆時開工，她將參與首部飾演女主角的恐怖電影《頭七》宣傳工作，希望大家送上祝福之外，電影上映後，也能進戲院多多支持。

Selina自從2016年與律師張承中離婚，結束5年婚姻，外界很關心她的感情狀態，她去年數度透露有小鮮肉追求，2人都有保持聯絡，她直誇小鮮肉貼心：「疫情期間很多人關心我，他也是，我作息很日夜顛倒，有一度誇張到中午睡覺，半夜都是醒的，所以他半夜會敲我，我就不得不回他訊息，算是聰明。」一談到戀愛狀況，她說「假設真的愛情降臨，我應該想要呵護他、保護他，保護這段愛，（公開與否）順其自然。」