台灣疫情雖平穩，每天仍有數10例境外移入，面對國境將在未來解封，民眾問「需要打第4劑嗎」。醫師認為，Omicron肆虐全球，近年開發的新冠疫苗似乎無法抵擋，關鍵在於「保護力已到極限」，恐怕需要新疫苗問世，才能止住疫情。

新冠疫苗推出後，各國爭相施打，甚至訂出屢遭民眾抗議的接種政策或管制規定。但Omicron橫空出世，現有疫苗品牌似乎派不上用場，不少國家擁高覆蓋率，被感染人數卻直線上升。

「疫苗保護力已經到了極限」，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰認為，此時需要開發新的疫苗；他舉以色列研究為例，打完4劑疫苗的人，抗體可上升9至10倍，但還是會被Omicron感染，症狀輕微、病毒量高，抗感染效力最多30%。

蘇一峰補充，在預防重症的前提下，打2劑或3劑疫苗可應付Omicron，還要不要繼續打，全憑個人選擇。他話鋒一轉，「台灣有大量疫苗最近快要過期了，如果開放第4劑，我願意去打」。