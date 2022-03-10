國產品牌高端疫苗目前僅供20歲以上成人接種，先前曾送件盼開放12至18歲青少年施打，遭到否決。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎透露，高端被打槍的原因是「不能橋接再橋接」，當初高端能通過成人緊急授權許可，就是以「免疫橋接」的方式與AZ做比較，如今想用小孩的抗體數據再申請，慘遭食藥署拒絕。

李秉穎今在廣播節目透露，高端為了疫苗接種對象擴大到12至18歲青少年，早已送件給食藥署審核，但最終結果是「不通過」；沒通過審核的原因，「聽說是不能橋接再橋接」。

李秉穎表示，高端最初以「免疫橋接」方式和AZ疫苗比較，拿到成人緊急授權許可，如今想用小孩子的抗體與成人打高端後的抗體再做比較，這回被食藥署拒絕，「不可以這樣一直橋接」。

李秉穎認為，這個說法沒有道理，以肺炎鏈球菌疫苗為例，從7價到13價都採用「免疫橋接」方式，不可能每次都提供大規模對照。後來肺炎鏈球菌疫苗推出20價，還沒在台上市，而這款疫苗的授權就是與13價橋接來的。

李秉穎強調，國際上有「橋接再橋接」的作法，只要能確保抗體足夠就可以；現在大部分人都有抗體，無抗體的人極少，不大可能再做對照研究。疫苗必須考慮急迫性，不是以最嚴苛標準看待。