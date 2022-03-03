女子天團S.H.E成員Selina今(3日)被大陸媒體爆出在當地與一名眼鏡帥男挽手同行，狀似親密，稍早Selina寫詩大方認了有新戀情，更甜蜜直言：「我的春天也來了」，詢問Selina前夫張承中反應，他笑著說：「有介紹給我認識，其他我現在就不要再多說了」。

Selina在2010年演唱會上被律師張承中當著萬人的面大告白，同年兩人便訂婚，但10月Selina到上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》爆出火吻意外，雖任爸當時暗示張承中不一定要守訂婚約定，但張承中仍不離不棄，隔年10月兩人排除萬難舉行婚禮，一度被譽為王子與公主童話的現代版。

Selina今被拍和男友現身街頭。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

未料2015年Selina發文承認和張承中協議離婚，張承中當時發聲明，指出：「失敗的婚姻，我應負最大的責任」，外界則猜測兩人婚變可能與女方透露「生活習慣差異」有關，此後兩人退回朋友關係，而S.H.E單飛離開華研時，身為律師的張承中更代為出面替3人替華研協商，可說雙方確實是和平分開，並未交惡。

Selina寫詩認戀。（圖／翻攝自selinanahaha IG）

恢復單身的張承中，一度被拍和女主播洪藜恩深夜曖昧，，後來還傳出跟熊熊關係匪淺，但後來他表示兩人只是在工作上合作關係，近年他與「金鐘視后」尹馨多次分分合合，Selina當時回應：「祝福阿中」，並表示目前和張承中關係像朋友也像親人，私下都會互相關心，如今輪到Selina大方認愛，前夫阿中被問及有送上祝福？他笑著說：「有介紹給我認識，其他我現在就不要再多說了，這個她已經有回了，請問她吧，謝謝。」