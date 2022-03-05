大學學測成績日前公布，學生準備開始填志願，一名網友分享表妹對法律系很感興趣，親戚也問他讀法律好嗎，因此上網詢問有沒有反面意見讓表妹冷靜下，對此網友表示，在台灣法律系畢業即失業，沒考上國考根本沒有用，不如讀理工。

一名網友在PTT發文，指出最近學測成績出爐，親戚說表妹對法律有興趣，問原PO有沒有認識的人可以更深入了解法律系，但原PO也不認識，只知道讀法律好像能賺很多，且看到表妹好像心意已決，因此上網問網友有無反面意見，讓表妹冷靜想想。

文一PO出後，許多人指出，讀法律系畢業即失業，考律師、公務員還要花好幾年，司法官考試錄取率不到1%，加上律師飽和，考上也很多擺著沒做，「律師普遍賺不多好嗎，叫他去事務所看」、「自己執業律師只有少數能賺很大」、「在台灣就是唸理工就對了，隨便私立電機資工都贏文組一條街，更不要說法律系畢業沒考上國考根本沒有用，人生直接變魯蛇」、「如果不是全台灣前20%，那就不要唸法律」。

但也有人支持，「法律人在台灣越來越被瞧不起，國考難考，但考上真的起飛，工時彈性，年收上百萬，穿無塵衣顧設備的能比？」、「文組財金法律是第一志願，好學校當然唸」、「現代社會就是以法律為根基在運作的，讀了絕對沒有壞處」。

還有網友透露，其實考司法官、律師不用相關科系，只要有修過法律系學分就好，「我同學土木系畢業，大學時修法律系的學分，畢業後補習一樣司法官律師雙榜」、「學分班讀一讀律師就能考了」。