台北市議員潘懷宗遭控利用辦公室主任陳玉臺詐領助理補助費333萬餘元，士林地院3日上午9點半開庭審理，潘、陳均認罪，辯護人請求法院考量潘「取之於公、用之於公」，並已經繳回犯罪所得，給予緩刑、自新機會。

起訴指出，潘、陳在2010年至2021年，聘雇陳玉臺擔任辨公室主任，找來4名親戚，以及陳經營鐘錶店的員工，請領「公費助理補助費」，每月最高可請領24萬，陳卻代為保管存摺，補助費一進帳戶，即提領出現金，用於支付紅白帖，買禮物送給里長，且人頭助理均未到服務處上班，潘辯稱是「選民服務」。

潘懷宗認罪，辯護人魏憶龍則稱，他與潘是議會前後任同事，同樣是軍公教子弟，因錢不夠用，才會將補助費用於選民服務，他「感同身受」，請法官斟酌不法所得用於公務並未己用，像前議員秦儷舫，也深刻反省自己思慮不詳，法院給予緩刑機會，兩人情況雷同，請法官考量類似標準給予緩刑。

辯護人李永然則稱，與潘懷宗交往30年，他現因罹患癌症，正在接受治療，仍秉持學者精神關懷社會，現已認罪並深切悔悟，請法官考量情輕法重，給予緩刑機會，讓他可以繼續回饋社會。

但蒞庭檢察官，指稱辯護人在起訴後，也就是去年5月25日、7月7日以及8月4日，辯護人魏、李以及徐履冰所遞交的刑事辯護狀，內容提及構成要件有誤、容有商榷餘地、並無為己之私利，不算是貪瀆等語，白紙黑字顯示潘懷宗偵查、審判說法不一，屬於翻異前供，不適用於自白減刑。

辯護人徐履冰更指，檢察官林士淳偵查中曾說，若潘懷宗自白認罪，會建請法院給予緩刑，但起訴書中卻未遵守承諾，辯護人對潘懷宗所犯的事實並不爭執，只是針對法律上評價，本於辯護工作替被告說話，如果這樣都不可以，檢察官未免太過於霸道、蠻橫，那需要辯護人做什麼，若因此遷怒被告，他願意撤回所有辯護狀。檢、辯唇槍舌戰，法官諭知候核辦。