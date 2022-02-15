美國海軍核能工程師喬納森•托比（Jonathan Toebbe）在認罪協商中，承認「竊取並傳播機密資料」的罪名，他將可免於無期徒刑的命運，但是仍然可能遭判12 ~17年的監禁。

美國海軍新聞(NavyTimes)報導，托比和他的妻子戴安娜是在去年10月被逮捕，他在暗網中發布可以出售情報的消息，之後他與同事聊天時得知，外國軍方對把他每天工作的資料當成無價之寶，就此種下了他想出售情報的念頭，於是在暗網留言版中提出販售核動力潛艦情報的訊息，一件情報定價大約10萬美元的加密貨幣。

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他很快就找到了有興趣的外國政府特務買家，談過幾次後決定交易，托比把他經手許多反應爐的設計細節、運行參數等機密，和性能特徵放在SD卡裡面，然後放在口香糖包裝紙、ok繃內側，或是花生醬三明治等物品中。他們還熱心的在文件裡說「我希望您的專家對提供的樣本資料非常滿意」和「我希望我們的交易對我們雙方來說都非常成功」的話語。

托比採用間諜片裡常見的「死角點」(dead-drop)方式，這是秘密交易的術語，係指一個放置交易物體的關鍵點，在提供者離開後，再由收貨者到此處拿取，避免同時出現時被查獲。

然而他所遇到的買家，實際上是聯邦調查局的臥底幹員。很快的，幹員搜查了批比的家，發現了一個垃圾袋，裡面裝滿了撕碎的文件、數千美元的現金、有效的兒童護照和一個裝有 USB 快閃記憶卡。

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托比說，自己的妻子擔任幫兇的角色，會先查探幾個預先安排的地點確定安全，

對此托比的妻子還沒認罪，針對她的案件仍在審理中。