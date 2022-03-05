台中1名李姓現役軍人在交友軟體認識女友小茜，2人一起去看電影時，李男竟不顧女友多次反抗並告誡「不要這樣」，強行親吻她，最後還退去女友上衣，強制性交的逞，法院審理後考量黃男有悔悟之心，又與女方以30萬元和解，給予減刑，依強制性交罪判有期徒刑2年，緩刑4年。

李男透過網路交友軟體而認識小茜（化名）並於109年8見面後就開始交往成為男女朋友關係，兩人於109年9月相約一同看電影，李男明知小茜不想進展太快，竟在看電影時，不顧女友推阻，用手撫摸她的胸部並親吻其臉部及嘴巴，又掀起上衣並解掉女方內衣，無視小茜多次抵抗告誡：「不要這樣」等語，以強暴方式對她強制性交得逞。

最後在小茜不斷哀求表示「真的不可以這樣子」，黃男才放開她，兩人穿好衣物離開，上車後黃男不斷向女友解釋自己不是故意的，但小茜氣到完全不想跟她說話，只要求黃男載她到附近的火車站，自行搭車回家後報警。

台中地院審理後，根據小茜提供的性侵害事件驗傷診斷書，監視器畫面截圖及黃男的自白書，認為黃男為滿足自身性慾，不尊重他人身體主權及性自主決定權，對女友進行強制性交，造成其身心受創，但考量黃男年僅28歲，又無前科，在女友說出「真的不可以這樣子」後，未繼續強制犯行，且雙方已用30萬元和解，因此法官認定，黃男有悔悟之心，酌量減輕其刑，依強制性交罪將他判刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保管束。