一名李姓軍人在107年時在網路上認識一名13歲少女，竟然一人分飾兩角，宣稱他在外欠下一億元債務，隨後又冒充「債主小弟」表示已處理完這筆債，但少女既然是李男朋友，就必須要用「身體償債」，且稱「每個禮拜讓我爽就放過你」，少女心生恐懼，2度遭李男性侵。少女父親得知後怒告，法院考量李男認罪且已達成和解，依強制性交罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

根據判決，李男於民國104年7月15日至109年8月4日止為現役軍人，於107年7月間在社群網站INSTAGRAM認識一名13歲國中少女。

李男趁著暑假，以「白XX」之身分在網路上向少女表示，他積欠債主新臺幣1億元債務，再佯裝為「債主的小弟」，使用同一個帳號，向少女表示，他已經協助「白XX」償還積欠之1億元債務，但同時也恐嚇少女，須與「債主的小弟」發生性行為以抵償債務，如不從將要殺害她，且表明知道少女家住何處。

少女聽到對方要報復，當場心生畏懼允諾在某超商待見面，隨後騎車載著少女，前往某國小1樓女廁內企圖性侵，但是少女極力抗拒，李男仍撫摸A女之胸部、下體，並進行指侵。

未料事隔兩年，李男又以「白XX」之身分找上少女，稱其又積欠債主1億元債務，接著又使用過去的老套，要求少女與「債主的小弟」發生性行為以抵償債務，且會額外給「白XX」500萬元報酬。

接著李男恐嚇少女：「只要妳每個禮拜讓我爽，我就讓他每個月領薪水不用還我錢」、「那妳知道，我準備要抓妳嗎？」、「我是想把妳弄死啊，所以當初我請他轉達給妳，讓我爽一次，我就放過你們兩個」，使少女心生畏懼又與李男見面，隨後被在到男方住處性侵。

桃園地院審理後認為，李男案發時間為現役軍人，不顧他人性自主權造成少女難以抹滅傷痛，退役有正當工作，在審理期間時都坦承犯行並表示表示悔過，事後且與少女與家人達成調解，少女及家屬就量刑都沒有意見，依故意對少年犯強制性交罪，各判1年7月，應執行2年，緩刑5年，應向公益團體提供200小時勞務，接受法治教育10小時。