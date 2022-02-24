田馥甄近來延續「Live in Life 」音樂計畫，推出第2號現場錄音單曲〈現在是什麼時辰了〉，24日舉辦沉浸新歌體驗會，同時宣布將在5月13至16日於高雄巨蛋舉辦「一一」巡演，第3度登上高雄巨蛋開唱，心情興奮期待。

田馥甄高雄場門票將在她39歲生日3月30日當天開賣，門票向來秒殺的她，表示不會太擔心票房，但也不會加場，還開玩笑提早謝票：「謝謝大家送我最好生日禮物。」她去年擔任許富凱小巨蛋嘉賓對唱台語歌，獲好評，預告高雄場會獻唱台語歌，至於有嘉賓？她幽默說看許富凱有沒有空，隨後賣關子：「一直以來自己比較自在，但（嘉賓）也不無可能，可以想想看。」

她的好姐妹任家萱（Selina）主演電影《頭七》即將上檔，田馥甄表示屆時會包場力挺Selina，還打趣揪人：「有誰要跟我去參加Selina的『頭七』？」她自認膽小、很怕看鬼片，連看到公車上的鬼片廣告都會害怕，坦言過往因為工作常住飯店，不想自己嚇自己，至今已多年沒有看過鬼片，還憶起以前曾在飯店遇過鬼壓床，她計畫之後要找Ella相伴壯膽，進戲院支持Selina。

田馥甄開春後，首度公開現身，分享新歌是在桃園的東眼山現場錄製、拍攝MV，感性說在錄製時，心情很感動，因為她是真心喜歡山林之中氛圍，這回又與工作夥伴們一起上山，享受大自然的時光，她直言出道至今唱歌這麼多年，第一次唱進山裡，當天錄製10遍順利收工，她笑說有1次錄製的很不錯，但卻發生意外插曲，突然有2隻狗在汪汪叫，讓工作人員笑說「會大賣」。

田馥甄舉辦沉浸新歌體驗會。（陳俊吉攝）